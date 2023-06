Il Lions dona tv e stampanti alla casa di riposo Menichetti

Un altro service a conclusione di un’annata che ha raggiunto importanti risultati. Il Lions Club San Miniato, guidato da Francesco Pro, ha donato all’Rsa Selene Menichetti di Castelfranco di Sotto un televisore al plasma da 65 pollici per gli anziani e due stampanti, di cui una 3D per la realizzazione di manufatti, per i ragazzi del Centro Diurno della medesima struttura. La consegna dei doni – alla quale ha presenziato anche il sindaco di Castelfranco, Gabriele Toti - è stata l’occasione per rafforzare e confermare la solidarietà e vicinanza del club a chi ha più bisogno. Doni che allietano chi li riceve e rendono migliori chi li fa. Nelle settimane scorse, Lions Club San Miniato, ha organizzato una raccolta fondi per due importanti interventi: dare sostegno alle

famiglie più bisognose attraverso la consegna di buoni spesa e acquistare, in collaborazione con l’Unitalsi di San Miniato, un mezzo attrezzato per il trasporto di disabili.