Il Limoncino di Forcoli ancora primo al mondo

FORCOLI

Vale l’oro al concorso Meiningers Internatiolan Spirits Award il Limoncino 32° del Liquorificio Morelli di Forcoli che alla manifestazione di Neustadt an der Weinstraße, nella regione di Renania Palatinato in Germania, ha ottenuto punteggi molto alti anche per l’amaro V Era e la grappa Cru Vs. Un ulteriore successo per l’azienda dei fratelli Morelli visto che sono stati circa 1.600 gli spiriti giudicati e assaggiati in tre grandi assaggi tematici. Provenienti da oltre 50 Paesi del mondo. E Forcoli ha fatto ancora una volta la sua straordinaria figura.

Sulla base dei risultati degli assaggi mensili, i premi per i migliori spiriti e le migliori distillerie della competizione sono il momento clou di ogni edizione, che culmina con l’attribuzione della prestigiosa onorificenza per le migliori distillerie, distillatori e importatori. Il liquorificio Morelli, ancora una volta ha partecipato al prestigioso concorso, vincendo l’ennesima medaglia d’oro con il suo Limoncino 32°, liquore creato utilizzando solo i migliori limoni e seguendo una tecnica di lavorazione tradizionale, che ha permesso di conservare inalterate le caratteristiche organolettiche della frutta.

Raccontano Marco, Luca e Paolo del Liquorificio Morelli, l’azienda di Forcoli che da più di 110 anni produce liquori di altissima qualità: "La vittoria di questo premio rappresenta un riconoscimento importante del nostro impegno e della nostra passione per la produzione di liquori d’eccezione". "Il nostro liquore è ricco di storia e tradizione, ogni bottiglia racchiude l’anima della Toscana, un territorio unico che ci ha dato ispirazione per creare prodotti unici – concludono i Morelli – Siamo orgogliosi di questo riconoscimento e ringraziamo tutti i nostri clienti per la fedeltà e il supporto".