Il liceo Carducci ospita una classe della città di Oldenburg

Nei giorni scorsi il liceo Carducci ha ospitato una classe del liceo di Oldenburg (Germania). La scuola di Oldenburg qualche mese fa, ha manifestato interesse per le attività del Liceo delle scienze umane relative alla ‘Giornata delle scienze umane’ che si è svolta il 4 marzo 2023. Dunque i docenti tedeschi si sono messi in contatto con i docenti del Carducci. Grazie al progetto Erasmus studenti e docenti tedeschi sono giunti in Italia il 3 Ottobre e hanno trovato alloggio presso Villa Palagione, dove rimarranno qualche giorno. Si sono dunque create le condizioni per organizzare un incontro tra le due scuole. "Un’opportunità di trascorrere un’ intensa giornata di confronto e di scambio, che ha visto i nostri studenti dialogare con i coetanei di Oldenburg sulla loro vita a scuola e sull’organizzazione delle attività scolastiche, attraverso lavori che sono stati preparati per l’occasione - sottolinea il liceo Carducci - seppure con lingue diverse, con sguardi diversi sul mondo, in funzione ciascun gruppo delle proprie peculiarità; i ragazzi, tra sguardi d’intesa e qualche risata per le difficoltà linguistiche, sono stati coinvolti in una bella giornata scolastica, sviluppando una sinergia di intenti che ha avuto come conseguenza la creazione di un momento di arricchimento reciproco. La seconda parte della giornata scolastica ha coinvolto la terza liceo delle scienze umane, che insieme ai propri docenti, ha accompagnato i compagni tedeschi a visitare il museo Lombroso".