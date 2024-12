"Il libro dei sogni del Comune e i milioni di cui si è perso traccia"

La Lega attacca sul bilancio comunale. E parla di "libro dei sogni" dell’amministrazione. "Si ipotizzano 21 milioni di spese di investimento, ma le risorse comunali certe da destinare a tali spese si limitano a circa 1,5 milioni – spiega una nota –. Gran parte degli investimenti indicati nel bilancio preventivo dipendono da ipotetici finanziamenti della Regione o dello Stato, assolutamente aleatori dei quali non c’è alcuna certezza, come l’esperienze passate hanno dimostrato".

"Un altro fatto che lascia perplessi è l’assenza nella relazione al bilancio di un approfondito richiamo ad alcune “partite” milionarie rimaste in sospeso la cui futura definizione potrà incidere in maniera sostanziale sulle casse comunali – spiega il Carroccio –. Ci riferiamo al diritto del Comune di avere la restituzione dei 7.7 milioni di euro che a suo tempo versò al Consorzio Etruria a seguito di un arbitrato poi annullato dalla Corte di appello di Roma, non avendo il giudice riconosciuto al Comune di San Miniato il titolo per riccorrere a tale tipo di accordo". "Premesso che qualcuno dovrebbe spiegare come sia stato possibile un tale gossolano errore di valutazione da parte del Comune – si legge –, la relazione di bilancio avrebbe dovuto esplicitare almeno a che punto è la procedura per il recupero di questi 7.7 milioni di euro. Tra le partite sospese di cui niente si dice nel bilancio vi è anche la fidejussione di circa 400 mila euro a favore del Comune e a carico del Consorzio Etruria, condizione prevista nel contratto di Project financing. Una fidejussione di elevato importo rivitalizzata dall’annullamento dell’arbitrato, ma della quale non si conoscono le sorti".