Il legame con Silly si rafforza ancora

Una delegazione del Comune di San Miniato guidata dal sindaco Simone Giglioli, accompagnato dalla consigliera delegata alle Cittaslow Lucia Alessi e dal consigliere delegato alla memoria Michele Fiaschi, lo scorso fine settimana si è recata in visita istituzionale dalla città gemella di Silly, in Belgio, per i 10 anni dalla realizzazione del MaquiStory. E’ il Museo cittadino che racconta la storia della resistenza in città durante la seconda guerra mondiale. "Qurllo com Silly – dice il sindaco – è un rapporto consolidato ed importante. Ci rivedremo a novembre per il tartufo