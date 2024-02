Il Giani scrittore alla Fondazione Crsm

Nelle inedite vesti di scrittore, il presidente della Regione Toscana Giani, noto per la sua passione per la storia e la letteratura, è stato ospite della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. A fare gli onori di casa è stato il presidnete Giovanni Urti, davanti ad una sala gremita di pubblico per assistere alla presentazione del libro di Giani. Alla serata era presenta anche il primo cittadino di San Miniato Simone Giglioli. Giani, infatti, ha voluto dedicare un volume al primo Granduca del territorio toscano. L’opera rappresenta un’indagine approfondita sulla vita e l’eredità di Cosimo I, figura che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della Toscana, fornendo un accurato ritratto suo e della complessa dinastia medicea. "Cosimo I dei Medici – Il padre della Toscana moderna" è il titolo del volume che racconta in modo avvincente una storia di genio e bellezza, ma anche di intrighi e sventure: ingredienti che hanno caratterizzato la vicenda biografica della famiglia dei Medici, signori di Firenze, e l’intero Rinascimento. Giani ha dispensato a piene mani – quale conoscitore della storia Toscana e non solo – i tratti salienti della la vita e delle imprese di governo di Cosimo I. Per la Fondazione, questa presentazione, è stato un momento importante che conferma il ruolo centrale che svolge come centro propulsore anche di cultura sul territorio.

C. B.