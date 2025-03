Il Gatto con gli stivali chiude la rassegna per famiglie

Ultimo atto al teatro Quaranthana di San Miniato della rassegna “Sognare teatro famiglie“. Domenica 30 alle ore 17 la compagnia Nata Teatro presenta Il gatto con gli stivali. Uno spettacolo con Alessandra Bracciali e Iacopo Dicembrini, regia e testo di Livio Valenti, dai 4 anni in su. Uno spettacolo che fa riflettere con il sorriso, tra momenti esilaranti e imprevedibili. Il protagonista è il Gatto con gli Stivali, maestro dell’inganno e dell’astuzia, che cambia il destino del figlio di un mugnaio in quello del leggendario Marchese di Carabas. Ma l’inganno è sempre giustificato? Chi ne paga il prezzo? Con leggerezza e ironia lo spettacolo racconta tutti i personaggi iconici della fiaba: la principessa, il re, l’orco e gli abitanti del regno. Dalla fiaba di Charles Perrault nasce un nuovo racconto divertente ed entusiasmante con una fantastica e inaspettata storia d’amore. Il Gatto con gli stivali è il campione dell’inganno, per questo la storia è un po’… strana: un eroe ingannatore? Qualcuno dice che lo fa a fin di bene, si però quando c’è un inganno c’è qualcuno che ne paga le conseguenze. È, in effetti, una storia un po’ strana. Però i personaggi della fiaba ci sono tutti.