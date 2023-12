Il futuro di Castelfranco vede Pd e socialisti uniti

Partito democratico e Partito socialista italiano ancora insieme per le elezioni Comunali del 2024 a Castelfranco. Il segretario del Pd di Castelfranco, Stefano Pertici, ha incontrat la delegazione del Psi composta dal segretario Carlo Sorrente, Maria Vanni e dall’assessore Giosafat Scaduto. "Ribadito il giudizio positivo sull’operato della giunta uscente e sull’operato del sindaco Gabriele Toti, giunto anche lui a fine mandato – scrivono Pertici e Sorrente – Entrambe le forze politiche hanno condiviso la volontà di proseguire questa esperienza per un centrosinistra unito e plurale, partendo da una visione comune sugli obiettivi futuri così come vi è piena condivisione nella scelta del candidato sindaco, che dovrà essere capace di unire non solo il centrosinistra ma tutti quelli che vogliono proiettare Castelfranco nel futuro".