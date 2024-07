Il futuro delle ex scuole elementari: "Una struttura dedicata agli anziani"

Al centro del duello la mancanza di una struttura dedicata agli anziani che è importante in un Comune adeguato ai tempi di oggi. L’attacco è di Azione e Partito Repubblicano Italiano. "Il battibecco sindaco Del Grande e ex sindaco Parrella è ridicolo, la Del Grande non ricorda che ha fatto il vice della Parrella per ben 10 anni, ed era assessore al centro storico – spiega una nota– . Quindi conresponsabile delle scelte degli ultimi 10 anni: il “Paese che Vorrei” progetto per la rinascita del centro storico di Santa Maria a Monte è costato oltre 400 mila euro, danaro pubblico buttato al vento".

Poi l’attacco. "Ma veniamo ai fatti, l’argomento è la struttura dove sorgevano le ex scuole elementari in via San Sebastiano, la giunta Parrella – Del Grande aveva approvato una struttura polivalente, biblioteca, centro diurno e scuola materna. A parer nostro un miscuglio di cose che noi non abbiamo mai condiviso – proseguono le due formazioni politiche –. La nostra proposta di quei tempi e quella attuale è quella di farci un centro diurno per anziani autosufficienti, siamo l’unico paese della Toscana sopra 13 mila abitanti che non ha strutture per i nostri anziani. Abbiamo avuto la “fortuna” che la diocesi di San Miniato sta investendo in località Cerretti per la realizzazione di una struttura dedicata agli anziani come quella esistente di Orentano, dire grazie alla diocesi di San Miniato è un dovere, visto che le amministrazioni comunali non hanno mai preso in considerazione questo importante argomento. A differenza di Bientina che ha ben tre strutture".

"La nostra proposta è quella di realizzare un centro diurno nella nuova struttura di via San Sebastiano, un luogo dove i nostri anziani possono trascorrere giornate in compagnia di coetanei, mentre la realizzazione di un asilo nido da 0 – 3 anni nella struttura comunale “Peppino Impastato” a Falorni – conclude la nota –. Azione e Partito Repubblicano sono disponibili al dialogo e a costruire una Santa Maria a Monte al passo dei tempi".