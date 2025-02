Il futuro della scuola media: "Dubbi su tempi e risorse"

Il caso della scuola media di Ponte a Egola – fra mozioni e futuro – continua ad infiammare il dibattito. E’ il Gruppo Misto a tornare all’attacco con Manola Guazzini. La reoplica è al Pd. "la proposta di realizzare, in una conceria da recuperare, un polo scolastico di tutta la scuola dell’obbligo con biblioteca e spazio giovani risale ad un emendamento al Dup 2022 della sottoscritta – dice Guazzini – respinto dall’allora maggioranza e dal sindaco Giglioli. Sono contenta che ci sia stato un ripensamento in questo senso"

"La mia non partecipazione al voto della mozione sottintende un atteggiamento favorevole al progetto, alla cui concretizzazione vigileremo, ma anche una grande perplessità sulla certezza dei tempi e dei finanziamenti, che ad oggi sono inesistenti – precisa l’esponente del Gruppo Misto – . Cosa che rattrista molto, ma che è un segnale di debolezza, è che tutte le volte la maggioranza ci ricordi che “i cittadini li hanno votati”, e stavolta hanno sbandierato le preferenze dei quattroconsiglieri ponteaegolesi". L’attacco: "Cerchiamo di rimettere i numeri al posto giusto: per due tornate elettorali il Pd ha vinto con estrema fatica, perché per la prima volta dal dopoguerra il Giglioli lo ha portato al ballottaggio. Un Pd che nel 2014 aveva preso il 54,8% dei voti e che nel 2024, cioè 10 anni dopo, è sceso al 35, 66%".