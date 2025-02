Il futuro della radiologia, il convegno

CALCINAIA

Oggi a Calcinaia, alle 11, Genesi, struttura sanitaria e laboratorio di analisi cliniche e ambientali, organizza nella propria struttura di via Pertini una conferenza sul futuro della radiologia con il dottor Alessandro Paolicchi, medico specialista in radiodiagnostica. La presidente Chiara Balestri (nella foto), nel presentare l’iniziativa, evidenzia che "tutti i giorni ci confrontiamo con chi ha problemi di salute, necessità sanitarie urgenti, o semplicemente ha bisogno di essere rassicurato circa il proprio stato di salute; per questo, ancorché struttura sanitaria privata, dobbiamo assumere comportamenti adeguati, perché, di fatto, svolgiamo anche un ruolo sociale. In pochi anni siamo diventati punto di riferimento per gli esami ematochimici per tutta la Valdera e oltre, tanto che stiamo aprendo altri punti prelievo in provincia di Pisa, Lucca e Pistoia". "Tutto ciò – dice la presidente – ci ha permesso di ampliare ulteriormente l’attività e oggi abbiamo anche ambulatori con medici e specialisti di comprovata professionalità, personale qualificato e strumentazione all’avanguardia per offrire prestazioni medico-sanitarie di elevato standard tecnologico, scientifico e professionale". Fra le prestazioni offerte da Genesi, c’è la diagnostica ecografica, motivo per cui oggi si terrà la conferenza con il dottor Paolicchi, medico radiologo conosciuto in tutta la Provincia e di comprovata professionalità nel settore della radiodiagnostica per immagini.