Il futuro della città?. Evento alle Mantellate

"Come sarà Pontedera nel prossimo futuro?". Questo il tema centrale dell’evento di questa mattina alle ore 10 al Centro Pastorale Le Mantellate di piazza Duomo organizzato dalla Misericordia di Pontedera. Introdurrà il dibattito Giuseppe Cecconi con relatore Monsignor Simone Giusti, vescovo di Livorno. Modera Marco Vincent. Sarà l’occasione per aprire un dialogo con le forze politiche. Misericordia che vive in prima persona il dramma delle marginalità e della sofferenza delle persone, nella consapevolezza che non da soli, ma insieme, si possono trovare problemi sociali apparentemente irrisolvibili.