Il Festival del teatro romano in lizza per prestigioso premio

Una candidatura che rappresenta già un nuovo e prezioso riconoscimento per il festival che, ogni anno, fa rivivere arte, teatro, danza e cultura tra le antiche rovine del teatro romano. Il festival internazionale teatro romano, diretto da Simone Migliiorini ha infatti ricevuto la prestigiosa candidatura ai "Creative & Visual Arts Awards": una giuria di esperti scelti dall’editore britannico Global Media, ha candidato la kermesse al Premio Creative & Visual Arts 2024.

"Una iniziativa - è quanto si legge nel documento - per dare risalto alle menti più innovative e influenti a livello mondiale, a quelle organizzazioni che il nostro team di esperti giudici e ricercatori ha ritenuto potenzialmente più idonee nei loro mercati di riferimento". "Le arti creative - prosegue Global Media - svolgono un ruolo fondamentale nel guidare l’economia mondiale, rappresentando oltre il tre per cento del Pil globale, generando oltre 2 trilioni di dollari di entrate annuali e producendo quasi cinquanta milioni di posti di lavoro. Lo sviluppo dell’industria artistica aiuta a promuovere l’innovazione in vari settori, dall’intrattenimento e dalla moda alla pubblicità e alla tecnologia. I paesi di tutto il mondo si affidano a questa vivace industria per attrarre investimenti, aumentare il turismo, promuovere la cultura e stimolare la crescita economica. L’industria è chiaramente indispensabile, non solo come potenza economica, ma anche come mezzo vitale per preservare e promuovere l’identità culturale.Le arti creative e visive sono spesso utilizzate come espressione di diverse tradizioni, lingue e storie, ispirando la connessione umana e coltivando un senso di comunità".