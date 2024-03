Il dono della Geofor per l’isola di Brava

La città di Pontedera sempre più legata alla piccola Brava, isola vulcanica di Capo Verde. Un legame che nasce grazie al festival Sete Sois Sete Luas e che dal 2021 è diventato un vero e proprio gemellaggio. Tra le due realtà ne è nato un interscambio culturale ma non solo. Ieri è partito dalla sede di Geofor a Pontedera un mezzo adibito a ritiro ingombranti ma non solo che nelle prossime settimane arriverà sull’isola di Brava. Una donazione che Geofor, insieme alla Valorent che con la Vrent gestisce i mezzi della società che gestisce i rifiuti in provincia, ha voluto fare alla popolazione immersa nell’oceano Atlantico e che segue l’impegno preso dal Comune di Pontedera di finanziare il rifacimento del tetto del Centrum Sete Sois Sete Luas di Brava. "Da sempre collaboriamo con Brava – dice l’assessore Sonia Luca – che spesso ci hanno portato la loro buona musica, con la tipica Morna, e la buona cucina. Con il protocollo di gemellaggio abbiamo fatto un passo in più che ci impegna a portare avanti questa collaborazione non solo dal punto di vista culturale ma anche ambientale. Con questa donazione vogliamo lanciare un messaggio: la terra è di tutti e va protetta, non solo a Pontedera".

"Un’iniziativa che abbiamo accolto con gioia" ha detto Felicio De Luca della Valorent. Il mezzo sarà utile a raccogliere ingombranti ma non solo. "È molto versatile – ha spiegato Fabio Telese, presidente di Vrent – con la sponda idraulica permette il trasporto di materiali pesanti e può essere utilizzato anche per la viabilità, per rimuovere veicoli dalla strada". Ha espresso la sua felicità il sindaco di Brava, Francisco Tavares. "Ringrazio tutti – ha detto in videocall – è il primo furgone con queste caratteristiche che arriva sull’isola, ci sarà molto utile. Poi vi aspettiamo qua".

l.b.