Il debutto di Auriemma Assegnate le deleghe

Il neo sindaco Francesco Auriemma ha presentato nei giorni scorsi, nel suo primo consiglio comunale, la composizione della nuova giunta e ha svelato la distribuzione delle deleghe. Il primo cittadino terrà in pugno le deleghe a bilancio, sociale e sanità, turismo, affari generali, tributi, protezione civile, sport, polizia locale, sicurezza urbana e politiche sociali. Come annunciato dal sindaco a una manciata di ore dalla vittoria schiacciante alle urne, entrano in giunta Mirko Giannetti e David Querci. Il primo, che alle elezioni è stato il principe delle preferenze, ricoprirà il ruolo di vice sindaco e le deleghe a urbanistica, patrimonio, viabilità, lavori pubblici e affari legali.

Per l’assessore Querci, ecco il mandato per cultura, comunicazione, trasporti, istruzione e politiche educative, edilizia scolastica e consigliere di frazione per La Sassa. E ancora, ecco la distribuzione delle deleghe fra i consiglieri comunali eletti nelle fila della maggioranza: Samuele Baldi avrà le deleghe alle funzioni di associazionismo e volontariato, politiche venatorie e sarà consigliere di frazione per Ponteginori, e per Barbara Sozzi arrivano le deleghe a agricoltura e sviluppo rurale, pari opportunità e si occuperà delle frazioni di Casino di Terra e Querceto. Il consigliere Emilio Giusti si occuperà di ambiente, acquedotto, gestione dei rifiuti, energie rinnovabili e fondi pubblici europei e nazionali. E ancora: Chiara Veronesi impugna le deleghe a politiche giovanili, tavolo della pace, tutela animale, e le deleghe per le frazioni di Casino di Terra e Gello.

Infine, Claudia Zucchetti si occuperà di attività produttive, commercio e delle frazioni di Casaglia, Miemo, La Gabella e Val di Sterza. All’ opposizione, entra la lista di centro sinistra con Nadia Giannelli capogruppo e i consiglieri Melissa Buonafede e Marco Pettorali. Nessun consigliere eletto nella lista ‘Impegno per’ di Emanuele Giovannini. Fra i primi impegni del nuovo sindaco, l’inaugurazione il nuovo ufficio di comunità, che avrà funzione di ufficio turistico, e le celebrazioni per la Festa della Repubblica.

I.P.