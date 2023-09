Il Cosvig vuol cambiare rotta. Svelate le nuove nomine per uscire dalla recente crisi

V

Il Cosvig, il consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche, riparte con la nomina degli institori, in una nuova divisione di compiti e competenze. Dopo la crisi che a inizio estate ha travolto il Consorzio, che - lo ricordiamo - ha mandato in cassa integrazione 16 dipendenti, dopo le dimissioni dell’ex presidente e dopo aver azzerato i vertici comincia una nuova epoca. Anche a seguito dell’arrivo dell’amministratore unico per il consorzio a partecipazione pubblica si riparte dagli incarichi. Con una determina l’amministratore unico Silvia Masala ha nominato Loredana Torsello come institore del ramo di attività di gestione del fondo geotermico e delle attività nell’ambito dell’area geotermica e delle risorse alla stessa connesse. Giulio Grassi è nominato institore del laboratorio Sesta e delle attività di ricerca e sperimentazione delle parti calde per le macchine destinate alla produzione di energia elettrica e propulsione aerea che questo svolge nello stabilimento di Radicondoli. Nello specifico entrambi dovranno occuparsi di programmazione, organizzazione, gestione e controllo di tutte le attività intese a dare attuazione e adempimento alle norme previste in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro e attuazione alla normativa sulla protezione dell’ambiente. Loredana Torsello per le sedi di Radicondoli (via Gazzei), Larderello, Monterotondo Marittimo e Castelnuovo Val di Cecina, in pratica il laboratorio CEGLab di Larderello e le unità amministrative delle altre sedi. Giulio Grassi, invece, per lo stabilimento di Radicondoli (s.p. km 2735) esercente l’attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e di ingegneria. Paola Boddi si occuperà invece del pagamento degli stipendi, delle imposte e tasse a carico della società e della predisposizione della bozza di bilancio.