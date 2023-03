Il contest Musica e talenti, ecco i vincitori

A Monopoli in Val d’Arno è successo per la kermesse che ha dato la possibilità ai talenti della musica di accendere su loro un importante riflettore. Dal canto, agli strumenti musicali, fino ai gruppi: un festival che si archivia con soddisfazione da parte degli organizzatori. "Si può dare di più" recita il titolo di una delle canzoni ascoltate durante la serata finale di Montopoli Musica & Talenti andata in scena nei giorni scorsi e, in effetti, in questa seconda edizione è stato dato tanto. Cantanti e musicisti si sono sfidati a suon di musica davanti al folto pubblico del teatro Monsignor Terreni di Capanne. E ecco il verdetto uscito dal contest: prima classificata la cantante Arnarissoq Bech Vetterlain, al secondo posto Biagio Posarelli (batteria) e terza classificata Agnese Castellano (canto). Il coro Voci vivaci si è aggiudicato il premio del pubblico mentre il premio Blu Confine è andato a Biagio Posarelli e Diletta Brogi. Premio Giubilate assegnato al pianista Estaban Paladini che si esibirà a uno degli eventi promossi dall’associazione.

"Sono molto contenta della riuscita dell’evento - racconta Valeria Agrosì, ideatrice di Montopoli Musica & Talenti – L’associazione Giubilate mi ha permesso di dar vita a un sogno che avevo nel cassetto, la riuscita della seconda edizione è per me fonte di grande soddisfazione. Tutto questo è stato possibile grazie a uno staff eccezionale, un grande onore per me averlo al mio fianco e collaborare. In particolare ringrazio Chiara Zolfanelli, Chiara Fiumanò, Riccardo Pistolesi, che sono stati perfetti nel ruolo di presentatori, Tommaso Pacini per quanto riguarda la grafica e la pubblicità, Mirko Mariottini, Guido Mucci e tutti i ragazzi che hanno aiutato dietro alle quinte durante la serata finale, ossia Martina Pistolesi, Giulia Centi, Ginevra Turini, Giulia Checcucci. Ringrazio inoltre Blu Confine e tutti i musicisti che hanno collaborato: Andrea Lucchesi, Jimmy Ciacchini, Simone Orsini, Fabrizio Berni e Alessandro Cavallini. Infine ringrazio la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato per il supporto, il Comune di Montopoli e i nostri sponsor: Casa del fiore di Mirella, Arte&Scuola, la Bottega del Gusto".