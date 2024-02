Il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale torna alla fiera Lineapelle con nuove tendenze e il concorso Craft the Leather 2023

Il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale, sarà nuovamente presente alla fiera Lineapelle, la mostra internazionale di pelli, accessori, componenti, tessuti, sintetici e modelli.

L’evento, da sempre, è fra le principali piattaforme di riferimento del settore e richiama professionisti da ogni parte del mondo. "La mostra è un punto di riferimento per la filiera produttiva internazionale, per gli stakeholder e tutti i visitatori interessati a conoscere e approfondire le tematiche legate alla pelle – spiega una nota – , insieme a novità e tendenze per la prossima stagione estiva 2025.

In particolare questa edizione sarà una vera e propria piattaforma creativa, oltre che commerciale e culturale, che proporrà un articolato elenco di contenuti in concomitanza con le altre principali fiere di settore". Durante le fiera il Consorzio ospiterà le collezioni del concorso di Craft the Leather 2023, il progetto che promuove giovani designer internazionali provenienti dalle più prestigiose scuole internazionali di moda e design per dare loro l’opportunità di essere introdotti al mondo della Pelle Conciata al Vegetale.

Dopo una settimana di workshop intensivo che si è svolta in Toscana nell’estate 2023, ogni partecipante ha realizzato una propria mini-collezione in pelle conciata al vegetale fornita dalle concerie del Consorzio. il vincitore riceverà una borsa di studio per continuare la sua formazione professionale.

C. B.