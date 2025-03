Il concorso Ecofor libri . Due le categorie in gara a contendersi il premio

Con la seconda edizione del premio letterario promosso da Ecofor Service Spa in collaborazione con la Biblioteca comunale Gronchi di Pontedera e la Rete Bibliolandia per sostenere la pratica della lettura e favorire la diffusione della cultura ambientale, entra nel vivo Ecofor Libri 2025. Come hanno spiegato il presidente di Ecofor Service Spa Antonio Pasquinucci, l’assessore alla scuola e alla cultura del Comune di Pontedera Francesco Mori e Roberto Del Buffa della Biblioteca Gronchi, Ecofor Libri 2025 prevede due categorie in concorso: i libri per ragazzi e la narrativa per adulti. Per ognuna delle due categorie ci sono tre libri in gara, selezionati dai promotori del premio perché hanno come tema o sfondo significativo la natura, il paesaggio, il territorio e per la capacità di contribuire al coinvolgimento di altri possibili lettori nelle tematiche legate al rispetto dell’ambiente. "La cultura e la lettura sono una leva per riflettere sul tema della sostenibilità come una questione che riguarda sia l’ambiente che le comunità – ha dichiarato Antonio Pasquinucci, presidente di Ecofor Service Spa –. Il premio Ecofor Libri è uno degli strumenti attraverso i quali Ecofor Service intende non solo promuovere la cultura della responsabilità nella gestione delle risorse, ma anche contribuire a costruire una cultura della partecipazione e della consapevolezza che è il miglior carburante per perseguire quel cambiamento che tutti auspicano ma che certamente non è dietro l’angolo". I libri saranno valutati da una giuria formata da lettori e lettrici di Bibliolandia, BiblioCoop, Utel e dei circoli di lettura delle librerie pontederesi Carrara, Roma Ubik, Equilibri e Mondadori. Per i libri per ragazzi sono stati coinvolti anche studenti e docenti degli istituti scolastici M.K.Gandhi, Ipsia Antonio Pacinotti, Itis Guglielmo Marconi, Itgc Enrico Fermi e dei licei Eugenio Montale e XXV Aprile. "Ecofor Libri è un’occasione importante per continuare a costruire sinergie all’interno di questo ecosistema culturale che ha già un perimetro definito nella rete Bibliolandia – ha commentato Francesco Mori, assessore alla scuola e alla cultura del Comune di Pontedera – E’ anche l’occasione per coinvolgere piccoli lettori, lettori adulti e gli studenti delle nostre scuole medie e superiori. Abbiamo un numero di giurati in aumento, più di 30 fra studenti e studentesse, con un interesse crescente intorno all’oggetto libro e alla materia che questa narrativa andrà a trattare". I vincitori delle due categorie saranno individuati entro il prossimo 20 Aprile e riceveranno un premio del valore di 1.000 euro ciascuno. La cerimonia di premiazione si terrà nel corso di un evento dedicato alla presentazione dei libri premiati che si svolgerà alla Biblioteca Gronchi.