Il Comune dipinto di blu: "Stop vittime civili"

Il Comune di Castelfranco aderisce alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. La ricorrenza, promossa dall’Anci e dall’associazione nazionale Vittime civili di guerra ha il duplice obiettivo di commemorare le vittime civili di tutte le guerre e di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto devastante che i conflitti armati continuano ad avere sulle popolazioni civili in tutto il mondo. Per manifestare il proprio impegno e la propria solidarietà, il Comune ha illuminato la facciata del municipio con una luce blu e ha esposto lo striscione con il messaggio Stop alle bombe sui civili. L’assessore Nicola Sgueo spiega: "Partecipare a questa iniziativa significa ribadire con forza il nostro impegno per la pace e la tutela delle vittime innocenti dei conflitti. In un momento storico in cui la violenza contro i civili continua a mietere vittime in molte parti del mondo".