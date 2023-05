Il colle etrusco strega il Regno unito Per il London life style magazine Volterra e un’avventura memorabile

di Ilenia Pistolesi

Londra si scopre innamorata di Volterra. Il sito London Life Style Magazine, che spazia dai viaggi alla finanza, passando per ciò che accade nella City, elegge il colle etrusco come meta prediletta per un viaggio in Italia. "Benvenuto nella magnifica regione della Toscana – esordisce la pagina web della rivista londinese - dove potrai esplorare le dolci colline della regione, gli splendidi paesaggi e le città storiche. Non c’è momento migliore per iniziare un’avventura memorabile attraverso questo paese delle meraviglie italiano che con l’avvicinarsi dell’estate". Ed ecco arrivare Volterra, insieme a altre osannate località toscane come San Gimignano, fra le rotte da non perdere per le vacanze. Il sito abbraccia gli scrigni della città, dal museo etrusco al teatro romano, e consiglia ai londinesi di immergersi alla scoperta della magia di una delle più importanti tradizioni cittadine, la lavorazione dell’alabastro.

"Arroccata su un colle, Volterra custodisce i segreti del suo passato etrusco tra le sue antiche mura. E’ possibile ammirare i resti di questa affascinante civiltà al museo etrusco e guardare la grandiosità del teatro romano. Volterra è anche rinomata per i suoi artigiani, in particolare per la lavorazione dell’alabastro. Il visitatore può scoprire laboratori in cui abili artigiani trasformano questa bellissima pietra in intricate sculture e souvenir, fornendo uno spaccato del ricco patrimonio artistico della città". Non è il primo caso in cui una rivista internazionale si occupa della città: vedi Vogue Australia, la rivista più glamour del pianeta che aveva inserito il colle etrusco fra le 25 mete italiane imperdibili dove fuggire per rigenerarsi. E poi la rivista Forbes, che aveva osannato la città e le botteghe artigiane che forgiano la pietra di luce.

"Volterra, agli occhi di un turista straniero, rappresenta la città del vivere bene – commenta l’assessora al turismo Viola Luti – la rivista inglese, che fra l’altro celebra le più rappresentative bellezze della città e la storica lavorazione dell’alabastro, regala ai suoi lettori un condensato delle meraviglie cullate a Volterra. E questa recensione conferma la notorietà internazionale di Volterra, conosciuta per la cultura, per i paesaggi mozzafiato e per l’autenticità".