Il centro polisportivo è realtà Fauglia in festa con gli atleti "Uno spazio d’incontro e socialità"

di Carlo Baroni

FAUGLIA

Un giorno atteso. Ieri Fauglia ha tagliato il nastro del centro sportivo polivalente inseguto con tanta determinazione. Una struttura a servizio della comunità e, in particolare dei giovani. Ieri il taglio del nastro alla presenza delle autorità locali e regionali e con una folta rappresentanza delle formazioni della Pielle Livorno, storica realtà del basket italiano. Oltre al sindaco di Fauglia Alberto Lenzi e ai rappresentanti della giunta comunale, hanno partecipato, tra gli altri, il presidente Eugenio Giani, l’assessora all’istruzione Alessandra Nardini, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, il vescovo di San Miniato Giovanni Paccosi. Il valore complessivo dell’intera operazione di costruzione, che il comune ha finanziato per oltre il 50%, ammonta a 880mila euro, di cui 315 mila di risorse regionali: 271mila di contributi per l’impiantistica sportiva e 44mila provenienti dai fondi straordinari per i piccoli comuni. Cariche si significato le parole del presidente della Regione Eugenio Giani: "Quando si inaugura un impianto sportivo come questo, che è anche connesso con le scuole del territorio, si dà il senso di istituzioni che ascoltano e si calano tra le esigenze dei cittadini . Per Fauglia è un momento di festa ma lo è anche per noi", ha detto il presidente Giani, ringraziando l’amministrazione comunale per aver dimostrato di saper svolgere bene la propria funzione di servizio per la cittadinanza.

"Attraverso una palestra e l’attività sportiva – ha concluso il presidente Giani – si trasmettono valori del rispetto dell’altro, della capacità di raggiungere risultati con l’applicazione, l’allenamento, la pratica, il gioco di squadra. Le lezioni fondamentali della vita ce le trasmette lo sport". "Un giorno di festa per Fauglia e per tutta la Toscana", ha detto il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, per l’inaugurazione del nuovo impianto in località Casaferri, gestito dalla Polisportiva Fauglia e dalla Pallacanestro Livorno. Un’operazione – portata all’biettivo con la fine del 2022 – grazie alla quale è stata messa a disposizione della comunità una struttura efficiente, che può ospitare pallacanestro e pallavolo. "Investire su una infrastruttura così importante non è semplice per un Comune di 3mila 500 abitanti, l’amministrazione e i tecnici hanno saputo fare un buon lavoro", ha aggiunto Mazzeo. "Vivete questi spazi – ha detto rivolto ai ragazzi –, perché fare sport vuol dire socialità, integrazione. Non siamo riusciti a restituirvi tutto quello che avete perso durante la pandemia, ma con questo impianto, uno spazio di vita, d’incontro e di socialità, almeno un pezzettino ve lo rimettiamo a disposizione. È bello – ha concluso Mazzeo – che qui sport di base e sport professionistico si tengano insieme, visto il coinvolgimento della Pallacanestro Livorno e della Polisportiva Fauglia".

Costruita secondo le più moderne tecnologie e materiali, la struttura è dotata di un impianto fotovoltaico che contribuirà in maniera significativa alla riduzione dei consumi. Si estende su una superficie di circa 900 metri quadri, è servita da percorsi pedonali con ampie zone verdi e un parcheggio antistante. Oltre agli allenamenti della Pallacanestro Livorno, la nuova palestra ha già iniziato, appunto, ad ospitare con regolarità gli allenamenti delle squadre di pallavolo e pallacanestro e sarà al servizio della vicina scuola elementare. "Questa struttura è per voi e per i vostri sogni sportivi", ha concluso il sindaco Lenzi rivollto ai giovani.