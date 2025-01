Il Cenaia torna nei play off

Il Cenaia torna alla vittoria, sale al quarto posto e torna in zona play off. Buon pari del Fratres Perignano e sconfitte per Mobilieri Ponsacco e Cuoiopelli. "Siamo finalmente tornati a raccogliere i tre punti che tanto ci mancavano ma in cui i nostri ragazzi non hanno mai smesso di credere – le parole della società arancioverde – Questo nonostante le condizioni avverse dovute prevalentemente al forte vento. Nel primo tempo abbiamo sofferto la compattezza e il ritmo del Montespertoli che al 13’ è passato in vantaggio con Gasparri. Complimenti ai nostri avversari per la capacità di chiudere tutti gli spazi e metterci in difficoltà. Nell’intervello mister Sena cambia modulo e passa al 4-2-3-1. Entrano Pecchia e Marcon. Il Cenaia rinchiude il Montespertoli nella sua area di rigore per dar vita a un forcing a pieno organico che però sembra non sortire alcun effetto. A dieci minuti dalla fine arriva la svolta con Pecchia che scappa via di tecnica e velocità a due avversari e lascia partire un tiro-cross che provoca una sfortunata autorete per il meritato pareggio. Pochi minuti più tardi si ripete il numero 17 che stavolta serve al centro Canessa che da pochi passi segna il gol del sorpasso. Appena due minuti più tardi ancora un’azione in velocità con una transizione ben avviata porta Neri a realizzare il suo ottavo centro stagionale". Domenica a Cenaia arriva la capolista Camaiore. Il Fratres Perignano conquista un buon punto a Certaldo in uno scontro valevole per la salvezza. Nel primo tempo la squadra di Pacifico Fanani va vicina al gol in alcune circostanze, ma non riesce a violare la porta di casa solo per circostanze sfortunate e un pizzico di imprecisione. Nella ripresa Fanani è stato costretto a rinunciare a Taraj per un infortunio, una sostituzione forzata che ha lasciato qualche traccia nell’assetto del Fratres Perignano per qualche minuto. Alla fine il pareggio è stato il risultato più giusto. Mobilieri Ponsacco sfortunati a Castelnuovo Garfagnana dove escono sconfitti per un gol di Gabrielli a cinque minuti dalla fine. In Garfagnana la squadra di Tocchini ha giocato una buona gara, ma purtroppo non è riuscita a conquistare punti e la classifica continua a piangere. Così come piange, parecchio di più, quella della Cuoiopelli che resta all’ultimo posto con soli quattro punti a dodici lunghezze dalla penultima (Ponte Buggianese). Anche a Forte dei Marmi, contro il Real Forte Querceta, la squadra di D’Addario è riuscita a sbloccare per prima il risultato, ma non ce l’ha fatta a mantenerlo fino al novantesimo.