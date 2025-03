Il Ccn cresce e rilancia: "Riqualificazione del corso e delle vie traverse"

"Serve collaborazione da parte di tutti i commercianti, è solo con questa che si riesce ad ottenere dei risultati". All’indomani della prima vera riunione dell’anno che si è tenuta tra il Centro commerciale naturale, le associazioni di categoria e l’amministrazione comunale per parlare dei prossimi eventi a Pontedera, è il presidente del Ccn We Are Pontedera a tracciare un bilancio di quello che è stato fatto e soprattutto di tutto ciò che c’è da fare nei prossimi mesi per mantenere e anzi rilanciare il centro cittadino. E con esso il commercio pontederese. "Il Ccn si conferma un’associazione molto forte del commercio pontaderese – le parole del presidente Alessandro Lonsi – visto che tra entrate ed uscite il Ccn conta sempre più di 60 attività e ha la voglia di ripartire in questo nuovo anno più forte dell’anno passato. Quello che chiedo è la collaborazione di tutti, perché solo con quella si riesce ad avere risultati. Sono inoltre contento dei nuovi ingressi, anche perché sono attività storiche come la Tappezzeria Catarsi, il bar La Posta e la Macelleria Melai. Ora si riparte e mi appello nuovamente alla massima collaborazione da parte di tutti per quest’anno, già a partire dalla prossima imminente riunione".

La prossima settimana infatti si entrerà più nei dettagli del programma degli eventi della prossima primavera/estate. Si parte dal primo appuntamento già fissato, la Notte Bianca (che non si chiamerà più Notte Granata e quindi tornerà al suo nome originale) programmata al 21 giugno. Una serata più circoscritta al centro cittadino e il cui budget rispetto agli scorsi anni verrà suddiviso con altri quattro eventi. Non è escluso che uno di questi possa essere calendarizzato a settembre come non è da escludere che possa tornare la Festa dei commercianti. Proprio a questo servirà la riunione della prossima settimana. Programmare e calendarizzare gli eventi per tempo permette a tutti, commercianti e amministrazione, di poter organizzare e poi pubblicizzare gli eventi con maggior efficacia. Ma anche altri elementi finiranno sul tavolo di Palazzo Stefanelli.

"Alla prossima riunione – spiega Lonsi – porteremo sul tavolo dell’amministrazione comunale un progetto che comprende il proseguo della campagna social e web We Are Pontedera, una riqualificazione dei cartelli già di proprietà del Ccn presenti sul corso Matteotti e soprattutto la novità più importante riguarda le installazioni di street art che possano coinvolgere ed attirare l’attenzione delle persone. Per la riqualificazione non soltanto di corso Matteotti ma delle vie traverse". E mentre si è arenata la proposta dei commercianti di istituire una vigilanza privata notturna per la sicurezza dei negozi, resta viva l’idea di organizzare un mercatino dell’artigianato in centro.