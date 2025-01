Il cardinale Bassetti incontra i fedeli

"Un tema importante, considerato l’anno giubilare. Ed un relatore di altimmo profilo. Si parlerà nell’ambito del percorso "Camminiamo insieme nella speranza", nel terzo incontro di formazione per tutti, con il cardinal Bassetti martedì 28 gennaio alle 21.15, nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Santa Croce sull’Arno, in via Amendola. Il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve, terrà un insegnamento dal titolo: "Vivere la riconciliazione e il perdono, dimensioni fondamentali del Giubileo". Tutti i fedeli della diocesi di San Miniatosono invitati a partecipare.