Il cantiere del nuovo PalAcqua. Maxi gru per issare le strutture : "Un impianto d’eccellenza"

Il cantiere del nuovo PalAcqua, in via Pacinotti a Pontedera, registra un altro passo avanti importante. Le intelaiature sono state trasportate in loco, scaricate da grossi mezzi e intanto posizionate sul terreno. Già dalle prossime ore, però, cominceranno ad essere innalzate e anche visivamente la nuova piscina coperta comincerà a prendere forma.

"I lavori procedono regolarmente e rispettando i tempi del cronoprogramma - spiega l’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli, che sta seguendo passo passo, di concerto con la struttura comunale, il percorso, ben avviato, del cantiere - adesso entriamo in una fase importante che, di fatto, vedrà la realizzazione dello scheletro di sostegno della copertura e delle pareti esterne. Poi si procederà con gli altri ste"p.

"Mi preme ricordare – aggiunge Belli – che la realizzazione del PalAcqua va di pari passo con l’altro importante cantiere finanziato con fondi Pnrr, anche questo già partito da tempo, quello del nuovo Polo 0 - 6, entrambi nel quadrante urbano di Fuori del Ponte". La nuova piscina coperta – secondo il cronoprogramma dell’amministrazione – dovrà essere pronta nel 2026. A livello di cifre, per la nuova piscina coperta, l’investimento complessivo è di oltre 5 milioni e mezzo di euro. Ad aggiudicarsi i lavori è stato un raggruppamento temporaneo di imprese formato da Ar.Co. Lavori società cooperativa consortile di Ravenna e Camuna Prefabbricati srl.

Nell’area nascerà un impianto natatorio efficiente dal punto di vista energetico, corredato dei relativi servizi e locali accessori ed è prevista l’urbanizzazione della zona con la realizzazione di verde pubblico e parcheggi.