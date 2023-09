Il Cane di Sant’Uberto a San Miniato: Raduno Nazionale a Collebrunacchi

Sabarto si terrà a San Miniato il 55esimo raduno dei Chien de Saint Hubert – Bloodhound organizzato dal Club Italiano fondato nel 1974 a Roma da Paride Bonavolta e Paolo Pietrangeli L’esposizione di bellezza sarà alla presenza del giudice Enci Francesco Balducci, del presidente Roberto Fanchini e del presidente onorario Pier Luigi Rolandi. Il Cane di Sant’Uberto, capostipite dei segugi, ha un talento olfattivo ineguagliabile riconosciuto come prova valida in tribunale negli Stati Uniti, è un prezioso collaboratore nella ricerca delle persone disperse. San Miniato nel 1980 ha ospitato il primo raduno nazionale di questa razza, organizzatore Pier Luigi Rolandi e giudice dott.Giuseppe Benelli. In quell‘ occasione Gianluca Pasqualetti, veterinario di San Miniato e rappresentante all’Enci, presentò agli allevatori un interessante relazione sulla torsione dello stomaco al fine di trovare soluzioni congiunte e durevoli per migliorarne la salute. Grazie alla collaborazione dei soci del club e dei presidenti che si sono succeduti nel tempo, il Club si incontra di nuovo in località Collebrunacchi. Tutti coloro che sono interessati a partecipare possono farlo a partire dalle 9,30. Informazioni allo 0571 409593 oppure sul sito www.collebrunacchi.it.