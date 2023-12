Il brand Vespa vale oltre un miliardo

Un significativo +19%. Di cosa parliamo? Il brand Vespa, di rilevanza mondiale e icona lifestyle, è stato valutato oltre un miliardo di euro (1.079 milioni):nella precedente valutazione del 20121 era 906 milioni di euro nel 2021. Il risultato arriva dallo studio commissionato dal Gruppo Piaggio alla global brand consultancy Interbrand su Vespa. L’analisi dimostra la presenza globale di Vespa anche in termini di distintività, design, e divertimento. Il brand Vespa conferma la propria leadership nei mercati europei e ha incrementato la sua rilevanza negli Stati Uniti e in Asia, mostrando una crescita soprattutto in Indonesia, Paese in cui Piaggio ha recentemente inaugurato un nuovo stabilimento per il mercato locale. Lo studio conferma che Vespa trascende i confini della mobilità su due ruote, e rappresenta, per i consumatori, sia un’opportunità per esprimersi all’interno della propria community sia un oggetto di svago.