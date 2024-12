Il borgo si trasforma in vista delle feste

Quest’anno il borgo di Terricciola si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio, pronto a far sognare grandi e piccoli. Nelle domeniche 8, 15 e 22 dicembre arriva tutta la magia delle feste. La giornata inizierà alle 11 con il suggestivo mercatino natalizio e dell’artigianato. Passeggiando tra le bancarelle potrete scoprire creazioni uniche e regali originali, tra piazza XX Settembre e le vie del borgo. Ma il cuore del Natale si accenderà alle 14: la Casa di Babbo Natale aprirà le sue porte per accogliere tutti i bambini. Gli elfi vi aspetteranno nella loro allegra dimora. Nell’ufficio postale di Babbo Natale, i più piccoli potranno consegnare le loro letterine e sognare ad occhi aperti.