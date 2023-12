Il bilancio e lotta all’evasione: "Recupereremo quasi 2 milioni"

Il giorno dell’approvazione del bilancio del Comune di San Miniato c’è stato subito il duro attacco delle opposizioni. Ma il sindaco Simone Giglioli – che nei prossimi giorni, si apprenne illustrerà i dettagli – manda, pur senza farvi riferimento esplicito, una prima risposta alle minoranze con i dati salienti della manovra che è stata approvata relativamente alla programmazione 2024-2026.

"Un bilancio che presenteremo nel dettaglio nei primi giorni di gennaio – duice il primo cittadino – ma intanto posso dire che: non aumenta nessuna imposta comunale e non aumenta nessuna tariffa. Un bilancio, inoltre, che mantiene alta l’attenzione per la lotta all’evasione, prevedendo un introito da un milione e 800mila euro, soldi che andranno a beneficio della cittadinanza, perché se paghiamo tutti, oltre a pagare meno, riceviamo più servizi".

Il sindaco anticipa anche altri dettagli: "Manteniamo il livello alto dei nostri servizi a domanda individuale (trasporto, mensa, asili nidi e altri servizi educativi e scolastici), a fronte di un costo in più, coi rinnovi delle gare di 490mila euro, che sarà totalmente assorbito dal bilancio comunale".

Infine un’ultima nota, anche questa in risposta agli attacchi delle minoranze: "Manteniamo il livello di investimenti e opere in programma – conclude Giglioli – . Grazie agli uffici comunali, ai dirigenti per il grande lavoro che la redazione del bilancio comporta, a tutta la giunta e ai consiglieri di maggioranza che non hanno fatto mancare il loro apporto".

