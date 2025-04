Il baby consiglio comunale. Giampaolo Novi è il sindaco

Inizia la legislatura. Giampaolo Novi, della seconda E della scuola secondaria di primo grado di Fauglia, è il nuovo sindaco dei ragazzi. Sarà affiancato dalla vice Letizia Funaro e da una giunta composta da Dario Venturin, Valerio Grassano e Martina Menicagli. Oltre a loro, del consiglio comunale dei ragazzi fanno parte Syria Ferranti, Giada Di Maggio, Ginevra Leone, Andrea Apuzzo e Bianca Catastini. La cerimonia della consegna della fascia tricolore al baby-sindaco Giampaolo Novi si è svolta nel giardino della scuola Giovanni Paolo II. Oltre al sindaco di Fauglia, Alberto Lenzi, erano presenti la dirigente dell’Istituto comprensivo "Mariti di Fauglia" Raffaella Ioannone, l’assessora Emanuela Rombi e la consigliera delegata Silvia Sardelli, che hanno svolto brevi interventi ricordando quali siano le funzioni del consiglio comunale dei ragazzi. Prima del saluto degli adulti, il baby-sindaco Giampaolo Novi ha letto il suo discorso d’insediamento, di fronte a un folto gruppo di ragazzi: "Vorrei ringraziare coloro che hanno avuto fiducia in me – ha detto Giampaolo – Grazie a loro sono arrivato dove sono oggi. Sono consapevole che sia un ruolo piccolo, ma sono felice di farvi sapere l’importanza che ha per me e per i miei consiglieri". I ragazzi potranno esprimersi su materie che vanno dallo sport all’ambiente, dal tempo libero alla solidarietà.