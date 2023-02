"Il 15 febbraio 1564 nasceva Galileo Galilei Il santamariamontese"

SANTA MARIA A MONTE

"Il 15 febbraio è la ricorrenza della nascita del santamariamontese Galileo Galilei a Pisa". Lo ricorda Vittorio Colombai, appassionato di storia locale. "Galileo figlio di Vincenzo Galilei, nato nel Castello di Santa Maria a Monte nel 1520 e di Giulia Ammannati – specifica Colombai – Il primo discendente dei Galilei, Giovanni, si trasferirsi a Santa Maria a Monte nel 1472. Nel 1478 nasce a Santa Maria a Monte Michelangelo Galilei che, nel 1510, sposa Maddalena Bergi figlia unica di una tra le famiglie più stimate e facoltose del luogo. Dalla loro unione nascono Lucrezia e Vincenzo che effettuerà studi musicali a Firenze. Il 5 luglio 1562 Vincenzo sposa Giulia Ammannati. Per un anno vivono a Santa Maria a Monte. Nel 1563 si trasferiscono a Pisa in via dei Mercati dove il 15 febbraio 1564 nasce Galileo".

"Storie Locali e il Comune, per ricordare gli illustri personaggi – conclude Colombai – istituirono il premio Galilei Carducci, attualmente sospeso per mancanza di fondi. Speriamo si trovi il modo di farlo ripartire, magari con l’interessamento di qualche amministratore".