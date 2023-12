"Idee in Comune": "Il candidato sindaco è Michael Cantarella"

A Montopoli la lista civica "Idee in Comune" inaugura la sede politica a San Romano, fronte Stazione, ed esce allo scoperto presentando il suo candidato sindaco per le elezioni amministrative 2024. Il prescelto è Michael Cantarella. Una scelta che non preclude a priori la possibilità di ulteriori dialoghi e confronti con le diverse forze del territorio come confermato dallo stesso candidato: " Ringrazio Roberta Salvadori per averci messo attorno a un tavolo più di un anno fa. La volontà è quella di dare discontinuità con settanta anni di governo, che non soddisfa più. Per cambiare necessitano risorse ed idee diverse ecco perché "Idee in comune". Noi non abbiamo partiti dietro, ma solo tante idee e un po’ di competenza da mettere a disposizione di questa collettività. Cerchiamo generosità e non egoismo, comunicazione coi cittadini e non chiusura. Cerchiamo la risoluzione dei problemi e non l’arroganza e la presunzione. Davanti alla nostra sede c’è la Stazione di San Romano. Casualmente in questi giorni si sta allestendo il cantiere pronto per le elezioni del prossimo anno; una promessa che da otto anni a questa parte sembrava partisse da un momento all’altro. Questo è l’esempio di come non si deve lavorare. Non mi porrò con l’arroganza del candidato imposto perché per vincere occorre il dialogo tra forze politiche composte da persone che vogliano il bene della comunità. Noi abbiamo già fatto degli incontri e li faremo ancora non per fare inciuci, ma per un percorso serio aperto ai moderati composti da persone intelligenti, che vogliano il bene del nostro territorio. La lista è composta anche da Roberta Salvadori, Francesco Bonatti, Vanessa Divito, Stefano Taddei, Pasquale Salini, Massimiliano Mori, Andrea Rossi, Federico Bernardeschi, Leonardo Marmeggi , Giorgio Mancini, Francesco Bertolini e Maria Enilde Bardini.

Marcello Baggiani