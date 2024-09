I tanti guai del sottopasso: "Il Comune faccia i lavori"

Il maltempo e il sottopasso. La Lega attacca davanti all’ennesimo allagamento. "La frazione di San Romano ha una grossa sfortuna, quella di essere una piccola appendice del Comune di San Miniato, e purtroppo come tale viene considerata dall’amministrazione comunale – dice Roberto Ferraro – anche dal punto di vista della cura del suo territorio, e la ridicola vicenda del famoso sottopasso ne è prova tangibile". Il sottopasso, dopo il grave episodio di allagamento del novembre 2019 nel quale una donna con la sua auto rimase imprigionata nell’acqua rischiando gravi conseguenze, è tornato ad essere un pericolo per i cittadini. "La prima pioggia di fine estate ha nuovamente fortemente allagato la struttura con grave pericolo per gli automobilisti e anche in questa occasione i semafori che dovrebbero segnalare l’inagibilità del sottopasso sono rimasti inattivi – spiega Ferraro –. Come se non bastasse l’allagamento si è protratto per tutto il giorno successivo all’evento atmosferico. Dopo l’allagamento del 2019 che mise a rischio la vita di un cittadino furono messi in atto alcuni interventi tecnici che evidentemente non sono stati sufficienti. E’ chiedere troppo all’Amministrazione comunale di passare dalla pratica dei rabberciamenti ad un serio e definitivo intervento strutturale del sottopasso che metta fine ad una situazione di degrado e di rischio?"