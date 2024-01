I soldi del Lodo annullato: "Chissà se li rivedremo"

Per la Lega, Forza Italia e CambiaMenti "invece di cantar vittoria, l’attuale sindaco ed il precedente dovrebbero invece cospargersi il capo di cenere e chiedere umilmente scusa". Il caso è quello del projetc financing e della sentenza con cui la Corte d’appello di Roma ha annulato il Lodo costato 7,7milioni di euro al Comune. "L’annullamento del lodo comporta che adesso bisogna ricominciare da capo e richiedere la restituzione dei 7.7 milioni già versati a fronte di un contratto capestro che conteneva la clausola arbitrale – spiega una nota , contratto negoziato con imperdonabile leggerezza dall’amministrazione comunale. Il sindaco ed il suo predecessore non ci spiegano se la somma finita alla San Miniato Gestioni Srl, nel frattempo fallita, sarà mai recuperata, in che misura e soprattutto quando". Ma ancora: "Il Sindaco attuale ed il suo predecessore – attaccano le opposizioni – non ci spiegano come mai attesero di essere portati davanti agli arbitri (cosa che comportava il rischio, poi verificatosi, di essere condannati a dover eseguire il lodo senza possibilità di sospensiva) invece di rivolgersi all’autorità giudiziaria immediatamente".