"I sindaci devono mobilitarsi per salvare l’economia della zona"

Anche il Pd della cittadina conciaria guarda con crescente preoccupazione alla crisi della concerie. "La situazione economica nazionale sta soffocando le imprese del Comprensorio del Cuoio, e assieme anche le dipendenti e i dipendenti di queste risentono dei problemi globali, ai quali il governo e il consiglio dei ministri attuali dovrebbero porre immediatamente rimedio – spiega una nota –. L’assessora regionale Alessandra Nardini ha espresso forti dubbi sugli sviluppi che seguono dalla quinta convocazione del Tavolo della Moda a partire dalla fine del 2023 e ci sentiamo, come Partito Democratico di Santa Croce, di unirci alla sua richiesta di ammortizzatori sociali d’urgenza alla ministra del lavoro". "Quello che ci sentiamo di esprimere rispetto alla nostra situazione locale è la mancanza di una politica industriale chiara e valida all’interno del programma del sindaco Roberto Giannoni, a partire dalla poca attenzione rivolta verso lo strumento principale, ovvero il Tavolo di Distretto".

Quindi un appello per mettere rapidamente in atto le misucre che servono a salvare l’economia della zona. "Le risposte alle richieste del nostro territorio servono in maniera immediata per salvare gli 8.000 e più posti di lavoro che sono esposti a serio rischio, chiediamo pertanto che tutti i sindaci del distretto – conclusono i Dem – si impegnino nel sollecitare il governo e non si sentissero esclusi per via dell’affinità partitica che nutrono nei confronti del governo Meloni. Il danno potrebbe essere ben più grave di quello che viviamo oggi".