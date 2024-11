I numeri della giornata del dono. Carico di solidarietà per i bisognosi: "Grande risposta dai cittadini"

Un successo certificati da scatoloni carichi di generi alimentari e buste pieni di vestiti per chi ha bisogno. I numeri della raccolta straordinaria organizzata a Montopoli per la giornata del dono raccontano una giornata segnata dalla solidarietà. Nei due punti di raccolta allestiti al teatro Terreni di Capanne e alla Conad di Angelica sono stati donati: 200 chili di pasta, 44 chili di legumi, 52 chili di biscotti, 25 di riso, 7,5 di tonno, 31 chili di farina, 2 chili di sale, 24 chili di zucchero, 87 litri di latte, 5 chili di merendine, 68 chili di polpa e passata di pomodoro, 6 chili di caffè, un litro e mezzo di olio, 3 chili di marmellata, 5 confezioni di succhi di frutta, 4,5 chili di omogenizzati, 5 confezioni di prodotti per la pulizia e 3 confezioni di assorbenti. Più difficile il calcolo per i vestiti raccolti, anche se le buste hanno riempito 6 furgoni, tipo Doblò. La raccolta è stata la parte conclusiva dell’iniziativa Missione dono, "Siamo felici della bella risposta che è arrivata dalla cittadinanza – hanno commentato la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini – e del bel clima di collaborazione che si è creato tra i volontari e le volontarie delle diverse associazioni. Durante la giornata una signora ha portato una pizza fatta da lei alle persone impegnate nella raccolta, un gesto di affetto e vicinanza che rappresenta bene quello che questa iniziativa è stata".

"Il nostro obiettivo :– aggiungono – era quello di mettere in rete chi quotidianamente si occupa di volontariato e di dono, lo abbiamo fatto con un incontro pubblico per far conoscere le associazioni e poi con la raccolta straordinaria. Grazie a chi ha partecipato e grazie all’Opera piccolo aiuto, alla Caritas della parrocchia di San Romano, all’associazione Cristiano Evangelica Acqua Viva Aps, alla parrocchia di San Romano e alla Finestra del sole per la partecipazione".