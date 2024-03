I No Base: "Chiarezza". Interrogazione al sindaco

Ieri una delegazione del Movimento No Base è arrivata in Comune per protocollare un’interrogazione al sindaco e alla giunta e fare chiarezza una volta per tutte sulle infrastrutture militari previste fra territorio pisano e Valdera, che riguarderanno anche il comune di Pontedera. Iniziativa che ha visto l’adesione di oltre cento cittadini di Pontedera, che hanno apposto la loro firma a seguito delle richieste del Movimento. "La nuova base militare dei corpi speciali dei carabinieri e dell’esercito, la cui costruzione era inizialmente prevista a Coltano, interesserà infatti due aree del territorio pisano -spiega una nota –: l’area ex Cisam a Pisa e la tenuta Isabella a Pontedera, una zona verde in cui si trovano attività ricreative molto conosciute. Finora il sindaco si è limitato a dare carta bianca ai vertici regionali e ministeriali".