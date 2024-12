I musei civici e il Natale. Tante opportunità per tutti

Un Natale da raccontare: al Museo della Memoria di San Miniato doppio appuntamento per grandi e piccini con i campus nataliziorganizzati nell’ambito di S-Passo al Museo, l’iniziativa promossa dalla Regione. Venerdì 27 dicembre e venerdì 3 gennaio dalle 8.30 alle 13 laboratori creativi, racconti natalizi, giochi e cacce agli indizi per festeggiare tutti insieme ( prenotazione obbligatoria chiamando il numero 3453038991). Durante tutto questo periodo, grazie ai Musei Civici, sono molte le occasioni per scoprire e riscoprire San Miniato: dall’impareggiabile panorama che si gode dall’alto della Rocca Federiciana, agli affreschi medievali del Museo del Comune con l’Oratorio del Loretino, fino al racconto multimediale del ventennio e della liberazione grazie ai video e agli audio originali del Museo della Memoria. La Torre di Federico II sarà aperta durante le feste venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17, mentre entrambi i musei sono visitabili martedì dalle 10 alle 13 e venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17.