“I lupi sono cattivi solo nelle favole“. Ecco perché. Doppio appuntamento al teatro Quaranthana con un personaggio speciale

SAN MINIATOMercoledì 15 e giovedì 16 gennaio alle 10 al teatro Quaranthana di San Miniato ecco “I lupi sono cattivi solo nelle favole“. Il lupo cattivo è un personaggio ricorrente nella narrativa popolare, nelle favole, e incarna il ruolo del cattivo, rappresentazione simbolica del male e del pericolo dal quale tenersi alla larga. Cappuccetto Rosso, i sette capretti, i tre porcellini, sono solo alcuni degli esempi in cui l’animale più nobile dei boschi fa il feroce predatore e, di conseguenza, finisce quasi sempre male. Nello spettacolo de Lagrù Ragazzi il lupo viene catturato e prima di essere giustiziato, viene processato: si svolge un vero e proprio dibattimento, con avvocato difensore e pubblico ministero, testimoni e un giudice un po’ distratto. Verranno ripercorse le vicende del lupo attraverso le varie testimonianze e tra esilaranti colpi di scena e inaspettati imprevisti sarà proprio il pubblico a decidere se condannare o no il pericoloso criminale. Lagrù Ragazzi è una compagnia professionale di teatro per l’infanzia e l’adolescenza e di teatro di figura. Si occupa di produzione di spettacoli che circuitano in tutta Italia e all’estero.