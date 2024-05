I luoghi della memoria che sono "Isole". In mostra le foto di Stefano Picarazzi

Ripercorrere i luoghi della memoria, immagini che, con il passare del tempo, sono diventate "isole". È da qui che nasce il progetto fotografico intitolato "Isole" dell’artista Stefano Picarazzi, in scena fino al 10 giugno negli spazi – recentemente rinnovati – di "Dosaggio Zero" a Casale Marittimo. Una mostra di 19 fotografie in bianco e nero che, tra analogico e digitale, esplorano le immagini del nostro subconscio, là dove la linea tra sogno e realtà si sfuma. Il progetto comprende anche il sito web is0le.cargo.site che, come un archivio, custodisce molti scritti, con l’obiettivo di amplificare il senso delle immagini, e uno speciale libro fotografico in edizione limitata.