I giovani delle Acli scoprono le eccellenze di Montopoli

MONTOPOLI

"Il dialogo che abbiamo avviato con tutti gli attori del territorio ci auguriamo possa essere proficuo per il futuro della vostra città e possa contribuire a rendere il protagonismo giovanile motore propulsivo per nuove idee e attività, con politiche economiche, sociali e culturali a misura di tutti e per tutti". Con queste parole il coordonatore dei Giovani delle Acli nazionali, Simone Romagnoli, commenta il fine settimana trascorso a Montopoli insieme a una trentina di ragazzi e ragazzi dai 16 ai 32 anni arrivati da tutta Italia. "Un’esperienza assolutamente positiva da ripetere con altre realtà interessate, questo è un invito!", le parole della vicesindaca Linda Vanni e degli assessori Cristina Scali, Valerio Martinelli e Alessandro Varallo. I giovani Acli hanno visitato il bosco didattico di Unicoop, il polo logistico Conad, Cuoiodepur, il pastificio Morelli e il museo della pasta, il Polo Sensoriale di "via Cavour, 98", il calzaturificio Everyn, la macelleria norcineria Marianelli, per uno sguardo in anteprima alla sua Montopoli Sotterranea, il circolo Santo Stefano a Montopoli e il Museo Civico. L’evento è stato reso possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, del calzaturificio Everyn e altri sostenitori.