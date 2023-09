I fulmini della Cecchini. Maltempo, un anno dopo: "L’assicurazione non ha ancora pagato"

Sono passati 13 mesi, quasi 400 giorni e dei soldi per i danni subiti dal vento dell’agosto 2022 non c’è ancora traccia. Siamo a Capannoli, dove la sindaca Arianna Cecchini ha più volte sollecitato la compagnia assicuratrice affinché intervenisse per risarcire i danni subiti ad alcuni immobili di proprietà del Comune a causa della tempesta di vento del 18 agosto 2022. Danni che complessivamente ammontano a 160 mila euro.

"Com’è comprensibile – scrive la sindaca Cecchini in una delle ultime lettere di reclamo inviata alla compagnia assicurativa datata 28 agosto 2023 – trascorso oltre un anno dall’evento, questo ente ha l’assoluta necessità di procedere al ripristino dei danni e ha quindi necessità della liquidazione delle somme previste. Ricordo anche che dopo quasi un mese dalla richiesta, visto il lungo protrarsi dell’istruttoria, neanche un anticipo - seppur parziale - ci è stato pagato".

Tra il giorno di ferragosto e il 18 agosto 2022 una forte tempesta di vento si è abbattuta in diverse province toscane, tra cui quella di Pisa, tanto da portare il governatore della Regione Eugenio Giani a firmare lo stato di emergenza regionale della durata di sei mesi. A Capannoli in particolare il vento ha buttato giù e reso inutilizzabile quasi un intero lato della recinzione dello stadio e soprattutto ha rimosso intere lastre di copertura del tetto del magazzino comunale.

"Abbiamo chiesto l’anticipo di indennizzo come previsto dalle condizioni generali di polizza – scrive la sindaca in un’altra nota di reclamo – ma ad oggi sebbene siano trascorsi i 30 giorni previsti non abbiamo ricevuto il benché minimo riscontro. Abbiamo presentato sollecito per la richiesta di anticipo del 2082023 a cui non abbiamo avuto alcun riscontro. Sempre in relazione al suddetto sinistro, desideriamo segnalare la nostra totale insoddisfazione circa la condotta dello studio peritale fiduciario Spett.le GSA Gestione Servizi Assicurativi srl, per il continuo procrastinare la definizione delle stime di danno in accordo con il perito di parte da noi nominato. Ricordo che, tramite il nostro broker, abbiamo già formalizzato le nostre rimostranze lo scorso 27 luglio, che sono state disattese". Ritardi e mancanze che si ripercuotono sulla vita quotidiana del piccolo Comune della Valdera. "Il magazzino comunale è inagibile – spiega la sindaca – abbiamo dovuto spostare le cose che erano contenute lì e i mezzi portarli fuori, sul piazzale. Oltre a questi danni più grandi ci sono state altre piccole cose che abbiamo risistemato con le casse del comune come varie tegole in diversi edifici, una parte del tetto di villa Baciocchi, il cancello del cimitero, ma ci aspettiamo che siano riconosciuti perlomeno i danni più ingenti.. Ma aspettare più di un anno è troppo. Non possiamo andare avanti così".

Sarah Esposito