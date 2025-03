I danni del maltempo e le polemiche: "Una frana blocca ancora via Pozzo"

Stasera si riunisce il consiglio comunale. Filo Rosso ha presentato al sindaco due domande di attualità "per fare chiarezza su alcune criticità che stanno riguardando le cittadine e i cittadini del nostro territorio, a seguito degli eventi del 14 marzo". "In particolare, abbiamo chiesto al sindaco – spiega Veronica Bagni – aggiornamenti sulla frana che da ormai 10 giorni blocca via Pozzo, impedendo alle famiglie di poter uscire dalle proprie abitazioni. Inoltre, abbiamo sollevato la questione delle famiglie evacuate dalla frazione di Balconevisi, che si trovano attualmente senza un alloggio e senza certezze su quando potranno rientrare nelle loro case". "In situazioni come queste – conclude – riteniamo che un’amministrazione attenta al benessere della comunità debba farsi carico in modo concreto delle necessità dei cittadini, attivandosi tempestivamente".