I Comuni dell'ex Unione Alta Valdera tornano a dialogare, ecco il Piano Strutturale Intercomunale

Chianni, Lajatico, Peccioli e Terricciola. I quattro Comuni dell’ex Unione Alta Valdera tornano a dialogare, questa volta per utilizzare il piano strutturale intercomunale. Uno strumento passato in ognuno dei quattro consigli comunale tra aprile e giugno e che adesso è stato pubblicato sul sito del Comune di Peccioli nella sua interezza. Adesso ci saranno sessanta giorni di tempo, fino al 21 agosto, per visionarlo e presentare le osservazioni alla documentazione. Si tratta della stesura di un unico Piano strutturale da parte di più Comuni della stessa area, capofila in questo caso è Peccioli con l’architetto Antonio Cortese. "Le amministrazioni dei comuni – si legge nelle premesse – hanno ritenuto opportuno ricorrere all’esercizio in forma associata della pianificazione territoriale per un motivo essenziale: il sistema territoriale, in esame, è un ambito fortemente interconnesso che necessita di strategie coerenti, tra loro complementari e sinergiche".

Un lavoro di squadra incentivato anche dalle leggi regionali per stimolare una pianificazione territoriale di area, che trascenda i confini dei singoli Comuni pensando lo sviluppo del territorio nel suo insieme e stimolando un’organizzazione più razionale dei servizi. Nelle premesse degli atti dell’adozione c’è la cronistoria. "L’ambito intercomunale dell’Alta Valdera, composto dai comuni da Chianni, Terricciola, Lajatico e Peccioli – si legge – costituisce un sistema territoriale di interesse strategico sia dal punto di vista dell’ identità storico – culturale, considerando il suo ruolo di cerniera nell’ambito delle antiche relazioni tra Pisa e Volterra, sia dal punto di vista funzionale, considerando la sua collocazione geografica strategica". Un progetto che parte nel 2016 con l’Unione Parco Alta Valdera e che prosegue poi nonostante le vicende dell’Unione. Nel 2019 viene attivata la conferenza di copianificazione per poi arrivare al 2023 con la proposta progettuale.