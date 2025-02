I 100 anni della Piaggio a Pontedera. Visita con il Fai alla mostra evento

In vista del centenario dell’arrivo della Piaggio a Pontedera, è stata allestita una mostra che racconta per immagini e documenti la storia del rapporto tra Piaggio e la città di Pontedera, dall’acquisto dell’officina delle Costruzioni Meccaniche Nazionali (negli spazi oggi occupati dal Museo Piaggio) per la produzione di motori aeronautici su licenza fino al successo del secondo dopoguerra grazie al progetto e alla produzione di Vespa. Il percorso espositivo – in 10 sezioni – si snoderà attraverso 40 collage fotografici - composti da molte foto inedite - presentati al pubblico in un allestimento tramite pannelli retroilluminati e sarà impreziosito da documenti dell’Archivio Storio Piaggio per la prima volta esposti in originale (Verbali, contratti, planimetrie e progetti, corrispondenza, materiale di comunicazione), proiezioni, veicoli e oggetti della Collezione del Museo Piaggio e di collezionisti.

La mostra è promossa e realizzata dalla Fondazione Piaggio in collaborazione con la Fondazione Pontedera per la cultura, centro espositivo PALP, con il patrocinio del Comune di Pontedera. È curata dalla Fondazione Piaggio in collaborazione con Michele Quirici ed è stata realizzata anche grazie alla concessione di utilizzo di immagini fotografiche da parte dell’Archivio Fotografico Lucchese, dell’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo, dell’Archivio Sergio Vivaldi e del Festival Sete Sóis Sete Luas e della sezione fotografica del CREC di Pontedera e al prestito di materiali in mostra da parte del curatore Michele Quirici, dell’Archivio Sergio Vivaldi e della Misericordia di Pontedera. Guida speciale sarà proprio Michele Quirici, curatore della Mostra, scrittore, editore nonché grande conoscitore della storia locale. A seguire visita guidata del museo stesso. il 22 febbraio alle 10,45 all’entrata del Museo, in Viale R Piaggio 7 a Pontedera e la visita partirà alle 11. L’evento è su prenotazione solo per iscritti FAI per un massimo di 30 posti ed è richiesto un contributo minimo di 7 euro al momento della prenotazione su IBAN IT52P0503414021000000002472. Per le iscrizioni è necessario prenotarsi al link https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/piaggio-100-anni-a-pontedera-30154