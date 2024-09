Ha una pistola finta. Giovane nei guai

Un giovane nei guai per una scacciacani. I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Pontedera lo hanno denunciato in quanto la pistola era sprovvista del previsto tappo rosso. Il controllo del soggetto è scattato nei pressi della stazione ferroviaria quanto i militari hanno notato un giovane che ha attirato la loro attenzione: i carabinieri, con pronto intervento, lo hanno fermato rilevando subioto l’evidente presenza di un oggetto occultato sulla persona.

La conseguente perquisizione ja consentito il rinvenimento e quindi il sequestro della “scacciacani”, quale perfetta replica di una pistola semiautomatica Beretta 92Fs, del tipo in dotazione alle forze dell’ordine. L’oggetto, dotato di caricatore contenente alcune cartucce a salve, era sprovvisto del tappo rosso sulla parte esterna della canna.

Durante i servizi di controllo, invece, i carabinieri di Bientina hanno intercettato e denunciato nel territorio di competenza un uomo che, invece, doveva trovarsi presso la propria abitazione, poiché ristretto temporaneamente agli arresti domiciliari su disposizione del’autorità giudiziaria di Pisa, a seguito di arresto in flagranza operato dai militari di Pontedera, per reati contro il patrimonio. L’uomo, che dovrà rispondere anche del reato di evasione, al termine delle formalità di rito è stato ricondotto a casa dove continuerà a permanere agli arresti domiciliari in attesa di successive determinazioni.

Infine, anche i carabinieri di Ponsacco hanno denunciato un uomo, evaso dal regime degli arresti domiciliari, cui era sottoposto a seguito di reati contro il patrimonio e la persona.

C. B.