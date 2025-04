Un omaggio a Dilvo Lotti. Mostra evento in città

La città omaggia Dilvo Lotti, uno dei grandi sanminiatesi, la cui vita professionale ha attraversato tutto il Novecento. Domenica alle 18 l’Orcio d’oro inaugura la mostra "L’arte senza fine di Dilvo Lotti" promossa insieme al Movimento Shalom nel cinquantenario della sua costituzione. L’omaggio va nel segno della presenza di questo artista nella storia della San Miniato del dopoguerra, una storia fatta di opere dell’ingegno, di quadri e sculture, ma soprattutto di un’azione importantissima di organizzazione sociale, di instancabile creazione di gruppi che avevano – e per fortuna hanno – il compito di creare aggregazione, azioni collettive, feste e momenti importanti che oggi sono addirittura studiati nelle Università. Stiamo parlando dell’Istituto del Dramma Popolare, del Comitato manifestazioni popolari, la Festa degli Aquiloni, il Carnevale, i Fuochi di San Giovanni e forse ancora qualcos’altro che dimentichiamo, fino appunto alla ripresa del Palio di San Rocco, oggi parte del Festival del pensiero popolare. Tutto questo con un lavoro straordinario che fa di Lotti una figura essenziale per la vita culturale di San Miniato. La mostra nasce dalla vasta donazione destinata nel tempo alla famiglia dell’unico nipote di Dilvo, cioè Daniele Gozzini. Per 67 anni, due generazioni della “famiglia Gozzini”, hanno fatto tesoro e custodito con amore tutte queste opere. Sarà presente l’assessore alla cultura Matteo Squicciarini.