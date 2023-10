Guidano ubriaco e senza patente a Calcinaia: denunciati dai Carabinieri

Uno denunciato per guida in stato di ebrezza. L’altro per guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale. Quasi in contemporanea, durante i rilievi di un incidente accaduto nella zona del ponte della Botte, sul confine tra Calcinaia e Vicopisano, i carabinieri hanno smascherato gli autori di tre reati. Entrambi sono stati denunciati. L’altra notte un ubriaco alla guida dell’auto è finito fuori strada. Non ha riportato ferite, ma i militari dell’Arma hanno deciso di sottoporlo ad accertamenti con etilometro. L’uomo è risultato positivo con un tasso alcolemico oltre il doppio del limite consentito. Durante i rilievi un altro automobilista ha sfrecciato a tutta velocità accanto ai carabinieri, accelerando quando ha visto la pattuglia. Inseguito e fermato è stato sottoposto a controllo ed è risultatio senza patente.