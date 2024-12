Guerrini nuovo segretario Pd: "Nuova crescita e innovazione"

Il congresso rinnova la compagine dirigente Pd e prepara il partito al rilancio sul territorio. Durante il congresso, Alessandro Guerrini è stato eletto all’unanimità nuovo segretario del Circolo Dem. A supportarlo nel percorso di rilancio del partito sarà un direttivo composto da 8 membri: Andrea Bellagotti, Simona Ghionzoli, Gabriele Giubbolini, Monica Malizi, Silvia Marmeggi, Silvia Orsini, Sergio Panicucci, Marco Tiso. Nel suo intervento, Guerrini ha sottolineato la volontà del circolo di radicarsi maggiormente nel territorio, richiamandosi alle sue tradizioni e difendendone i valori. Ha dichiarato: "Il Circolo Pd di Terricciola si pone l’obiettivo di farsi forza inclusiva del territorio, lavorando affinché si declini un nuovo modo di fare politica, più in linea con le mutazioni sociali di questi tempi. Siamo una realtà piccola, ma attiva e con obiettivi chiari. Crediamo nella forza della ‘contaminazione positiva come strumento di crescita e innovazione", Il congresso – spiega una nota – ha rappresentato un momento di confronto costruttivo e un’occasione per definire strategie politiche più vicine alle esigenze della comunità.